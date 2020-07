Après l'accident de La Souche, le "coup de gueule" de la préfète contre les comportements irresponsables

Dans l'accident de La Souche dans le Sud Ardèche, qui a fait deux morts et deux blessés grave, mardi soir, un des conducteurs aurait cumulé les infractions.

Lors de l'accident de La Souche, dans le Sud Ardèche, un des conducteurs roulait trop vite d'après des témoins.

Le jeune homme de 27 ans, seul à bord, avait aussi bu, d'après la préfecture, mais le taux précis n'est pas connu pour l'instant. Il aurait également dit avoir consommé du cannabis plus tôt dans la journée.

Le conducteur a doublé dans une courbe et a percuté de plein fouet la voiture qui arrivait en face. A bord, un couple de septuagénaires, tué dans l'accident, et leur petit-fils de 26 ans, qui conduisait. Il a été gravement blessé et transporté à Nîmes par hélicoptère. L'autre automobiliste a lui été héliporté à Saint-Etienne dans un état grave.

On tue impunément sur les routes de l'Ardèche - La préfète François Souliman

Après ce 11e accident mortel depuis le début de l'année (avec 12 morts au total), la préfète de l'Ardèche pousse "un coup de gueule" contre les comportements irresponsables sur la route. "On tue impunément sur les routes de l'Ardèche", déplore-t-elle. Dans 9 cas sur 10, les accidents grave sont dus à une cause humaine. Les forces de l'ordre sont mobilisées autant qu'elles le peuvent, explique la préfète. "Mais notre combat ne peut pas se mener seul. Les automobilistes doivent se prendre en main".

Durant le week-end du 14-juillet, 24 infractions ont été relevées sur les 39 opérations de contrôles effectuées en zone police. 141 infractions sur 93 contrôles en zone gendarmerie, avec 34 véhicules immobilisés.