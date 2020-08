Accident de Lamalou "On a fait rebattre le cœur de la petite" raconte cette ambulancière

Le weekend du 15 août a été marqué par trois accidents graves sur les routes de l'Hérault, Pézenas (collision frontale entre deux voitures, 10 blessés dont 6 enfants) et Lamalou les bains (collision frontale entre une voiture et un 4x4, deux morts dont un enfant de 5 ans) samedi, Mireval dimanche (deux blessés graves dans une collision sur la départementale 116).

Des accidents qu'il ne faut surtout pas banaliser : ce sont des familles traumatisées, et parfois aussi des secouristes bien secoués.

À Lamalou les Bains par exemple, ce sont des ambulanciers qui passaient là par hasard qui sont intervenus en premier.

Dans cet accident, une grand-mère de 65 ans et son petit fils de 5 ans ont été tués. Une autre fillette de 7 ans a pu être ranimée. Sophie Olivera, ambulancière à Saint Saturnin de Lucian qui a prodigué le massage cardiaque.

"Nous étions de passage, nous amenions une personne à Lamalou. Quand on a vu l'accident nous sous sommes arrêtés pour voir s'il y avait besoin d'aide et quand on a vu qu'il y avait des enfants, on a sorti les enfants et on a commencé le massage cardiaque sur la petite fille de 7 ans. On a fait notre travail."

"On se met dans une bulle et on sait ce qu'on doit faire. C'est choquant, mais on ne regarde pas. Moi, je m'occupais de la petite fille et on a réussi à faire battre le cœur. Donc, on croise les doigts, on a demandé des nouvelles et pour l'instant, on ne peut pas nous en donner. "

"J'espère qu'on ne verra pas ça tous les jours, mais ça fait partie, malheureusement du quotidien. C'est difficile parce que moi aussi je suis une maman, mais on apprend, on en parle entre nous, notre patron est là aussi, il nous apporte des aides psychologiques si on en a besoin. Mais moi, ça va. On est parti en sachant que son battement de cœur est revenu, donc on est partis avec le sentiment d'avoir fait notre travail. "

Sophie Olivera, des ambulances Lucianaises à Saint Saturnin de Lucian Copier