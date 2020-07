Deux jours après la collision mortelle survenue sur la RN2 à Laon (Aisne), le conducteur du poids-lourd a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires ce jeudi. Il a été placé sous contrôle judiciaire et son permis lui a été retiré. Il encourt jusqu'à cinq ans d’emprisonnement.

Accident de Laon : le conducteur du poids-lourd mis en examen pour homicides et blessures involontaires

Une information judiciaire ouverte par le parquet de Laon, deux jours après l'accident mortel survenu sur la RN2 (Aisne). Le conducteur du poids-lourd impliqué est mis en examen ce jeudi, pour homicides et blessures involontaires. Présenté devant le tribunal en début d'après midi, l'homme de 57 ans est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur : il a rendu son permis au tribunal.

Le scénario de l'accident se précise

Dans un nouveau communiqué, le procureur de la république de Laon précise l'état des investigations. Selon lui, le conducteur a été distrait par un câble le gênant à l'intérieur de son véhicule. "Il a détourné le regard afin de s'en occuper. Lorsqu'il a relevé la tête, il s'est aperçu d'un ralentissement et n'a pas été en mesure de stopper son véhicule, percutant ceux devant lui", précise le parquet. Parmi ces véhicules, une voiture avec quatre enfants, âgés entre 9 et 13 ans, tués dans l'accident et la mère de l'un d'eux, grièvement brûlée.

Il encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement

Outre les chefs d'homicides et blessures involontaires, l'homme de 57 ans est également poursuivi pour un délit de fuite, commis à Soissons quelques dizaines de minutes avant le drame. Il encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.