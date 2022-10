Accident de Larressore : après le drame les boîtes de nuit rappellent leurs mesures pour protéger les fêtards

C'est le deuxième accident mortel de retour de soirée en un mois, au Pays basque : une jeune femme de 18 ans est morte ce dimanche matin vers 6 heures à Larressore (Pyrénées-Atlantiques), alors qu'elle était passagère d'une voiture qui rentrait de la boîte de nuit La Nuba, à Dantxaria. Les quatre autres passagers du véhicule, dont le conducteur, sont hospitalisés et n'ont pas encore pu être entendus par les enquêteurs. Les résultats d'analyses d'alcoolémie et toxicologie ne sont pas connus à ce jour, mais au Pays basque la branche discothèques de l'Umih (l'union des métiers et industries de l'hôtellerie) rappelle les mesures de prévention contre les risques liés à l'alcool mises en place dans les discothèques.

Les règles sont strictes, de notre côté des Pyrénées : des éthylotests obligatoires à l'intérieur des établissements, des entrées "capitaine" ou "sam" pour proposer à celui qui ne boit pas des boissons sans alcool, la loi Évin qui encadre depuis 1991 la publicité autour de l'alcool... Gaelle O'Meyer, représentante de la branche nuit à l'Umih et patronne du Duplex à Biarritz, y ajoute également la "sévérité de porte", c'est à dire le fait de refuser à l'entrée ceux déjà trop alcoolisés, ou les mineurs.

Manque de taxis pour assurer le retour

En revanche, elle souligne que, de l'autre côté des montagnes, l'attractivité du prix de l'alcool puisse pousser à la consommation. "Avec la baisse du pouvoir d'achat, les jeunes peuvent consommer davantage d'alcool qu'en France et sont attirés par cela", explique-t-elle. D'autant que des discothèques comme La Nuba proposent également des navettes, qui sillonnent les 200 kilomètres alentours pour aller chercher des jeunes jusqu'à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou Mont-de-Marsan (Landes).

Sur la Côte basque, au contraire, les gérants de boîtes de nuits sont confrontés à un "grave problème de transport", indique Gaelle O'Meyer. "À 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures, il n'y a pas de taxis. On ne peut pas aider le client ! Comment fait-il pour rentrer à Arcangues ou St-Pée-sur-Nivelle s'il n'est plus apte à conduire ? On lui fait un sermon, il nous demande d'appeler un taxi, on le fait, mais on n'en trouve pas." Elle rappelle qu'à la différence des policiers ou des gendarmes, les gérants de boîte de nuit n'ont pas le droit de prendre de force la clef de voiture d'un client pour l'empêcher de prendre la route.

Selon les premiers témoignages, la voiture accidentée ce week-end roulait trop vite. Depuis le début de l'année, 22 personnes sont mortes sur les routes du Pays basque nord, dont 16 âgés de 18 à 24 ans.