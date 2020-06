Accident de Lure : une cagnotte mise en place pour aider la mère d'un des ados blessés

L'accident a suscité beaucoup d'émotions à Lure en Haute-Saône. Dimanche après-midi, deux adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été pris en charge dans les hôpitaux de Vesoul et Besançon après une lourde chute. Tombés au travers d'un toit du centre-ville après avoir tenté de récupérer un ballon, ils sont tous les deux hospitalisés dans un état grave. Ce lundi, pour venir en aide à la maman de l'un d'entre eux, une cagnotte a été lancée sur le site Leetchi.

Elle ne mérite pas d'avoir des soucis financiers pour faire face aux terribles moments qu'elle connaît

"Cette femme a toujours fait montre de générosité et a toujours été là pour les autres, notamment pendant la période de pandémie COVID-19 où elle a fabriqué jour et nuit et sans compter son temps, toujours pour les autres, pleins de masques en tissu", écrit le créateur de la cagnotte, Dominique Morgen. "Elle ne mérite pas d'avoir des soucis financiers pour faire face aux terribles moments qu'elle connaît et qu'elle va encore connaître", explique Dominique Morgen. "Bien sûr, elle n'était pas d'accord mais je ne lui ai pas laissé le choix", conclut-il.

La cagnotte enregistre déjà plus de 800 euros de dons. Plus d'une trentaine de contributeurs ont déjà participé.