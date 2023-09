Accident de manège à Antibes Land : "On a le sentiment qu'il y a eu une perte de contrôle de la machine"

Sa cliente est encore sous le choc. Maître Nicolas Gemsa est l'avocat de la maman qui a vu son fils être éjecté d'une des attractions d'Antibes Land.

"Un enfant miraculé"

L'avocat nous donne d'abord des nouvelles de l'état du petit garçon de huit ans : "Nous sommes rassurés par son état de santé. Ma cliente considère que son fils est un miraculé. Il a été éjecté comme un boulet de canon du manège. Il est amorti par une dame d'une cinquantaine d'année. Elle aussi est blessée. L'enfant de ma cliente va subir des examens complémentaires."

"Elle voulait lui faire plaisir avant la rentrée des classes"

Maître Nicolas Gemsa explique que vendredi soir la mère de famille voulait "faire plaisir a son enfant avant lundi et la rentrée à l'école. Malheureusement il sera probablement plus occupé à passer des examens complémentaires plutôt qu'à réussir sa rentrée des classes."

Pas encore de dépôt de plainte mais...

La famille veut comprendre ce qu'il s'est passé surtout que "les autres personnes présentes dans le manège ont ressenti un emballement qui n'est pas normal" selon l'avocat. "On a le sentiment qu'il y a eu une perte de contrôle de la machine. L'exploitant, le constructeur, et l'enquête des autorités doivent nous expliquer ce qu'il s'est passé. Pour le moment nous n'avons aucune explication et aucune excuse. Ma cliente se réserve le droit de déposer plainte"