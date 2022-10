Accident de manège à Saintes : "Je voyais mon fils glisser sous la barre", témoigne un papa

Ce dimanche 9 octobre, comme le raconte Johan : "Tout se passait bien, on était à la maison pour l'anniversaire de mon fils de neuf ans. On s'est dit qu'on pouvait aller à la fête foraine pour finir la journée__". Le groupe part donc à la foire de Saintes (Charente-Maritime), tout juste installée depuis la veille, pour quatre semaines. Au moment où son enfant fait un tour de chenille, quelques wagons plus loin, un jeune homme de 17 ans est soudain éjecté . Sous ses yeux.

ⓘ Publicité

Je me dis que ça aurait pu être lui"

"Dès que le manège a démarré, je me suis dit :'C'est parti vite quand même, ça ne rigole pas'"__, se souvient Johan. Plus les tours avançaient, plus on voyait les enfants se décaler, comme s'ils étaient emportés vers l'extérieur. J'ai vu mon fils se cramponner sous la barre. Il commençait à glisser". A ce moment-là, Johan commence à s'inquiéter, se dit qu'il va aller voir la personne aux manettes, "parce que ça va mal finir."

Dès que le manège s'arrête, il court chercher son fils

Il n'en a pas le temps. Au même moment, l'adolescent de 17 ans est éjecté : "Je l'ai vu voler, littéralement". S'ensuivent de longues secondes, "interminables, d'une lenteur extrême", se remémore Johan. "Enfin, nous, on l'a ressenti comme ça. Je ne dis pas que ça a été long. Je ne veux surtout pas charger le gérant, c'est juste la façon dont je l'ai vécu."

Quand le manège s'arrête, le papa court chercher son fils. Le garçon n'a rien vu. Pour le protéger, il lui couvre les yeux avec son bras : "Dès que les secours sont arrivés, on est partis. On n'a pas cherché à comprendre". Mais lui a tout vu. Et depuis, cette image tourne dans sa tête. "Je n'arrête pas de m'imaginer ce qui aurait pu se passer pour mon fils. On part là dans les suppositions mais, oui, je me dis 'Cela aurait pu être lui.'" Cela devait être un moment festif. Dans une fête foraine, on ne pense pas voir ce genre de choses__. Les lycéens étaient venus pour s'amuser. Juste avant le départ, ma femme avait pris une photo."