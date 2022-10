Accident de manège à Saintes : six jours après, l'hommage et la réouverture timide de la fête foraine

Il y a bien la musique, les lumières et l'odeur sucrée caractéristique d'une fête foraine. Mais "l'esprit n'y est pas" avoue le porte-parole des forains. Ils ont d'ailleurs hésité sur la date de réouverture. Avant de se mettre d'accord, finalement, sur ce samedi 15 octobre . A 14h, la foire de Saintes (Charente-Maritime), installée sur le parking de l'espace Mendès-France, a donc repris vie. Difficilement. Douloureusement. Six jours plus tôt, un jeune garçon de 16 ans a été éjecté d'une chenille . Il est décédé quelques jours plus tard à l'hôpital.

ⓘ Publicité

C'est vrai que ça fait bizarre en arrivant ici - Un papa venu à la fête avec ses enfants

Cette chenille, l'attraction l'Himalaya, reste la seule fermée, cachée par des bâches noires, sur lesquelles quelques bouquets de fleurs ont été scotchés. On aperçoit derrière un bandeau "police nationale". "C'était trop dur pour le propriétaire. Ce week-end, il n'est pas là", raconte l'un de ses voisins. Le forain tente de faire illusion, sourire dans la voix au micro de son attraction pour enfants : "Allez, accrochez-vous, départ dans quelques secondes !" Mais dès qu'il ne parle plus dedans, le ton est tout autre : "C'est encore trop frais, nous avons tous du mal à trouver les mots."

Les allées étaient clairsemées pour la réouverture. © Radio France - Lise Dussaut

Les forains s'attendent à une baisse de la fréquentation

Il s'attend à une baisse de la fréquentation. "D'habitude, c'est plus animé un samedi après-midi, relate le forain. Mais il fallait rouvrir. Nous avons tous une entreprise à faire tourner". Et effectivement, les allées de la foire sont clairsemées. Ici ou là une famille. "C'est vrai qu'en arrivant cela fait bizarre, remarque un papa. Mais bon, la vie continue. Nous sommes venus pour nos enfants__". On entend quelques rires en provenance d'un groupe de jeunes, non sans rappeler celui dont faisait partie Gabriel, cet Arpète, lycéen sur la base aérienne de Saintes. "On a été choqués sur le moment, se souvient l'un des deux garçons du groupe. Maintenant, je sais que cela peut arriver quand je monte dans une attraction."

A 16h pile, l'un des forains prend la parole pour annoncer le début d'une minute de silence en hommage à Gabriel. Une poignée de policiers approchent du manège sinistré. Peu à peu, chaque attraction éteint sa musique, chaque personnes qui marche s'arrête net. Le silence demeure une longue minute. Puis les manèges recommencent à tourner, les badauds à marcher. Un forain tourne la tête vers le ciel : "Même la météo n'est pas avec nous. On espère que le beau temps prévu prochainement redonnera du baume au cœur à tout le monde." La foire reste en place jusqu'au 6 novembre.