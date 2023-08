Accident de manège au Cap d'Agde : comment les attractions sont-elles contrôlées ?

L'enquête pour homicide et blessures involontaires continue au Luna Parc au Cap d'Adge (Hérault) pour comprendre comment une balançoire géante s'est décrochée, dans la nuit de samedi 5 à dimanche 6 août. Les quatre gardes à vue, dont celle du gérant, ont été levées dimanche soir. Un adolescent de 17 ans est mort , et une jeune femme de 19 ans est gravement blessée.

Un contrôle une fois par an pour les grands manèges

Deux autres accidents ont déjà fait trois blessés dans ce même parc, dont deux adolescents de 13 ans en 2018 . En avril dernier, un wagon a pris feu dans une nouvelle attraction au Futuroscope, faisant deux blessés. Ces accidents de manèges restent rares en France. La loi a été durcie en 2008, après la mort d'un père et son fils sur un manège l'année précédente, à la Fête des Loges dans les Yvelines. Les conditions sont très strictes, dans les fêtes foraines comme les parcs d'attractions.

L'inspection est systématique avant l'installation de chaque manège, puis un contrôle une fois par an pour les plus importants (les montagnes russes, par exemple) et une fois tous les trois ans pour les plus petits. Les résultats sont rendus publics.

Une quinzaine de décès en près de 20 ans

Seuls des organismes validés par l'Etat peuvent mener ces contrôles. La liste publiée en début d'année contient huit noms de société, contre dix l'été dernier. La fédération des forains de France rappelle que les manèges doivent être inspectés avant chaque ouverture. Les machines les plus récentes s'arrêtent d'elles-mêmes au bout de 500 heures, une vérification est alors obligatoire par le constructeur.

Il n'existe aucun recensement officiel et régulier des blessures ou décès mais, selon le décompte de France Bleu, une quinzaine de personnes sont mortes suite à des accidents de manèges depuis 2005 en France.