Accident de manège mortel à Saintes : un contrôleur technique mis en examen

Un Corrézien de 61 ans a été mis en examen, mardi 20 juin, par le juge d'instruction saintais chargé de l'enquête sur un accident de manège qui avait coûté la vie à Gabriel, un adolescent de 16 ans originaire de l'Isère, le 9 octobre 2022 à Saintes. Il s'agit du contrôleur technique chargé de vérifier l'attraction.

Selon un communiqué du procureur de Saintes Benjamin Alla, les investigations ont mis en évidence "de graves manquements [...] dans les contrôles de vérification périodique prescrits par la réglementation". L'homme a donc été mis en examen pour homicide involontaire, et pour mise en danger de la vie d'autrui.

Graves manquements dans l'entretien, mais aussi le contrôle

Les exploitants du manège Himalaya Surf, un couple installé dans le sud de la Charente-Maritime, ont déjà été mis en examen pour homicide involontaire . Toujours selon le parquet de Saintes, l'enquête conduite par la police a révélé "de graves manquements dans l'entretien et la maintenance du manège". Des manquements qui ont "contribué à l'accident mortel". Le couple est actuellement sous contrôle judiciaire.

D'après le parquet de Saintes, le contrôleur technique a, lui aussi, été laissé libre sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de payer un cautionnement. Il a interdiction d'entrer en contact avec les autres mis en examen. Il a par ailleurs interdiction d'exercer sa fonction de contrôleur technique de manèges et attractions foraines. Une interdiction dont il a fait appel, la question doit être tranchée prochainement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers.

Combien de manèges potentiellement dangereux ?

La victime, Gabriel, venait d'entamer sa scolaire au lycée militaire de Saintes. "Il a payé 10 euros pour trouver la mort sur un manège" se désolait en décembre dernier l'avocat de la famille . Ce lundi, Hervé Gerbi ne se dit pas forcément surpris :"cette mise en examen est la suite logique des expertises judiciaires techniques réalisées et de l’état de délabrement du manège dans lequel Gabriel, comme beaucoup d’autres enfants, avait pris place", réagit l'avocat dans un communiqué.

Me Gerbi s'inquiète également pour d'autres attractions dont le contrôle a été confié à cet expert : "cette mise en examen [...] jette aussi un trouble évident sur l’ensemble des contrôles techniques réalisés [...] : combien de manèges sont actuellement potentiellement dangereux ?"

Interrogé par France Bleu, le père de Gabriel, Patrick Planchais s'indignait déjà : "aux obsèques de Gabriel, un jeune est venu me voir pour me dire qu'il était juste derrière lui, sur le manège. Mon fils était seul dans sa nacelle. Le jeune l'a vu être éjecté sous ses yeux. Je suis ingénieur de profession. Toute ma carrière, j'ai été obligé de mettre en place des systèmes de sécurité et là, je me retrouve avec une chenille qui avait juste des barres, même pas de ceintures de sécurité. Mais enfin, comment est-ce possible que quelqu'un soit éjecté de son siège, comme ça !"