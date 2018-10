C'est au tour de l'avocat de la conductrice du car solaire de mettre les points sur les "i", après certaines révélations concernant l'expertise de l'autocar impliqué dans l'accident de Millas (Pyrénées-Orientales). Pour Maître Jean Codognès, on en est qu'au début de la partie technique du dossier.

Six enfants ont perdu la vie à ce passage à niveau, le 14 décembre 2017

Millas, France

Maitre Codognès n'y va pas par quatre chemins : "Je suis tenu de respecter le secret de l'instruction, j'y suis tenu à la différence des autres intervenants, mais je peux commenter ce qui est sorti dans la presse." L'avocat de la conductrice du bus impliqué dans l'accident de Millas revient sur certains détails révélés ce vendredi matin, en particulier la vitesse du bus. "Il y a un gros problème avec ce rapport d'expertise sorti dans la presse, chacun va pouvoir s'en rendre compte."

Douze kilomètres à l'heure, c'est moins que quelqu'un qui court ! "

"À 12 km/h, quand vous freinez puissamment, le véhicule s'arrête, il ne traverse pas une voie ferrée, poursuit l'avocat. Nous allons analyser ce rapport, nous allons demander des compléments d'information, des contre-expertises, une remise en situation. On fera rouler le bus à 12 km/h, on freinera, on verra si 15 mètres après, il circule encore. Douze kilomètres à l'heure, c'est moins vite que quelqu'un qui court !"

Me Codognès ajoute : "Aujourd'hui, il n'y a rien de catégorique dans ce dossier. Nous ne sommes pas à un niveau d'expertise qui permet d'exclure la responsabilité de la SNCF. Pour l'instant, essayons de savoir si la barrière était levée ou fermée. C'est cela la vraie question."