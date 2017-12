Perpignan, France

"Cet engagement a été hors-norme". Le colonel Thierry Grisot, numéro deux des sapeurs-pompiers dans les Pyrénées-Orientales, est arrivé très vite sur les lieux de l'accident de Millas jeudi dernier entre le car scolaire et le train Villefranche-Perpignan.

"Les pompiers de Millas, Thuir, Perpignan-nord et Perpignan-ouest sont intervenus les premiers. Ce qui compte, c’est la rapidité de l'intervention, le dégagement des malheureux enfants blessés", explique Thierry Grisot ce mardi matin sur France Bleu Roussillon.

"En 17 ans dans ce département, j'ai rarement vu une intervention aussi coordonnée."

Très vite, une centaine de pompiers étaient présents sur ce passage à niveau de la route de Thuir. "En 17 ans dans ce département, j'ai rarement vu une intervention aussi coordonnée. L'engagement de tous était total : les sapeurs-pompiers, le Samu, les gendarmes qui ont réalisé des sauvetages remarquables et qui ont sécurisé le site, ce qui a été un gage de réussite de l'opération."

Douze ambulanciers privés se sont rendus sur place. Des médecins et des infirmiers civils se sont aussi présentés spontanément pour apporter leur aide. "La couverture médicale et paramédicale a été extrêmement rapide et surtout extrêmement coordonnée. Rarement la discipline a été à ce niveau-là" poursuit Thierry Grisot.

La cellule d'aide psychologique des pompiers renforcée depuis l'accident de Millas

Concernant l'état psychologique des pompiers qui sont intervenus, le colonel Grisot confie qu'ils "ont besoin de reconstruction".

La cellule psychologique permanente des pompiers a été renforcée depuis jeudi. "Nous devons aussi assurer un soutien pour la cellule psychologique elle-même", conclut aussi le directeur adjoint du SDIS 66.

Deux jours après être intervenus à Millas, certains pompiers ont été appelés sur un accident mortel de la circulation à Thuir.

Le Colonel Thierry Grisot, des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales salue l'engagement de l'ensemble des secouristes Copier

Le dernier bilan de l'accident de Millas fait état de six morts. Cinq collégiens restent ce mardi entre la vie et la mort à l'hôpital.