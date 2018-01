Accident de Millas : l'enquête accable la conductrice du car scolaire

Par Germain Arrigoni, France Bleu Roussillon et France Bleu

Un peu plus d'un mois après la collision entre un car scolaire et un train qui a fait six morts à Millas, dans les Pyrénées Orientales, l'enquête accable la conductrice, selon franceinfo ce vendredi.