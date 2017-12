Au cœur de l'enquête, la conductrice du bus accidenté à Millas est "effondrée et détruite" selon son avocat. Invité de France Bleu Roussillon, Maître Jean Codognès parle d'une femme minutieuse qui "ne se serait jamais engagée si les barrières du passage à niveau avaient été baissées".

Perpignan, France

"Ma cliente va mieux physiquement. En revanche, il s'agit d'une femme effondrée et détruite. Elle est suivie de façon psychologique et psychiatrique". Maître Jean Codognès, l'avocat de la conductrice de l'autocar scolaire accidenté jeudi dernier à Millas, était l'invité de France Bleu Roussillon ce lundi matin.

La conductrice a répété à son conseil que "jamais elle ne se serait engagée si les barrières du passage à niveau avaient été baissées". L'avocat perpignanais parle d'une femme "minutieuse, qui considérait son métier comme une mission".

"Cette mère de famille de 47 ans habite à Saint-Feliu : elle connaît très bien ce parcours. Elle le réalise six fois par jour depuis septembre, explique Jean Codognès. C'est un trajet qui n'est pas minuté. Elle m'a expliqué qu'elle attendait les gosses quand ils étaient retenus au collège. Lorsqu'on lui a confié une ligne sur Canet, elle a pris sa voiture la veille pour repérer le trajet et être sûre de pouvoir passer partout avec un bus de 12 mètres de long."

"Les enfants étaient calmes, ils étaient sages, ils riaient, ils jouaient avec les Nintendo."

La conductrice du bus a été placée en garde à vue lors de son séjour à l'hôpital de Perpignan pendant plusieurs heures entre le vendredi soir et le début d'après midi le samedi. Maître Jean Codognès raconte un moment "atroce".

"Les enquêteurs aussi étaient bouleversés. Quand les gendarmes lui ont demandé quelle était l'ambiance dans le bus avant l'accident, elle s'est effondrée. Il a fallu attendre un bon moment avant que sa réponse arrive... Et sa réponse a été : "Les enfants étaient calmes, ils étaient sages, ils riaient, ils jouaient avec les Nintendo." Là elle s'est effondrée à nouveau. Elle avait prévu ce week-end de décorer le bus avec des guirlandes de Noël."

"Je ne veux pas faire de polémique, mais la SNCF dit rarement la vérité."

"Je ne veux pas faire de polémique, mais la SNCF dit rarement la vérité... Je fais référence au dossier d'Allinges dans les Alpes" a affirmé aussi Jean Codognès. Sept adolescents avaient été tués dans la collision entre un car scolaire et un TER en 2008. La SNCF et RFF, mais aussi le chauffeur du bus, avaient été condamnés pour homicides et blessures involontaires.

Jean Codognès, l'avocat de la conductrice du bus accidenté à Millas jeudi dernier

