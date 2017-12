Le procureur de la République de Marseille a indiqué samedi que la conductrice du car scolaire, percuté jeudi par un train faisant au moins cinq morts, avait été entendue par les enquêteurs et leur avait assuré que les barrières du passage à niveau étaient "levées" lors de sa traversée des voies.

Marseille, France

Elle clame le contraire. Contrairement à plusieurs témoignages qui assurent que les barrières étaient fermées au passage à niveau, la conductrice du car scolaire - percuté jeudi par un train dans cet accident qui a tué au moins cinq enfants - dit qu'elles étaient "levées" lors de la traversée des voies.

Âgée de 46 ans, la conductrice a été entendue par les enquêteurs selon le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. Il a cependant précisé que "le bloc d'articulation (de la barrière) endommagé dans l'accident était en position fermée". Toutefois, a-t-il dit, l'enquête doit montrer si cette position fermée est "la résultante de l'accident" ou si la barrière avait normalement fonctionné.

Et de préciser : "les enquêteurs ont pu avoir une première audition de la conductrice, qui est en état de choc, elle est elle-même mère de famille. Donc il est difficile de pouvoir recueillir des éléments."

Le car scolaire était en mouvement, à "12 km/h" avant d'être percuté

Selon les premiers éléments de l'enquête qu'il a révélés, le car scolaire "était en mouvement" avant l'impact avec le train. "Nous avons examiné le parcours exact effectué par ce car, peu de temps avant l'accident. Notamment nous avons examiné le tachygraphe pour déterminer exactement comment se positionnait ce car scolaire, qui était en mouvement, à 12km/h au moment du choc."

Le procureur s'est rendu ce samedi après-midi sur le lieu de la collision pour "voir la configuration des lieux". "Nous allons, à l'aide d'un drone, refaire la scène telle que la conductrice du car l'a vue, reconstituer la circulation peu de temps juste avant l'accident", a-t-il précisé.

Les tests de dépistage d'alcoolémie effectués sur le conducteur du train et la conductrice du bus sont négatifs. Selon les premiers relevés, "le train roulait à une vitesse de 75 km/h sur une zone autorisée à 100 km/h". Les relevés de vitesse du bus scolaire ne relèvent non plus aucune anomalie.

Les auditions des témoins se poursuivent

"Les auditions de témoins se poursuivent, un important travail est réalisé par les services de la gendarmerie. Une cellule d'enquête va être dédiée pour la poursuite des investigations, qui vont bien sûr se dérouler tout au long de la semaine prochaine", a annoncé Xavier Tarabeux, qui précise que l'enquête est selon lui "technique".

"Ce matin j'ai participé au comité local d'aide aux victimes (...) je me suis asssuré que l'ensemble des dispositifs d'aide aux victimes était totalement articulé pour assurer auprès des familles le soutien psychologique dont elles ont besoin, mais aussi le soutien en termes juridiques et de suivi, qui est important", a conclu le procureur de la République de Marseille.

