Marseille, France

Les enquêteurs du parquet de Marseille, dont la cellule "accident", spécialisée dans les accidents collectifs, a été saisie de l'enquête , se sont déplacés à Millas dans la journée.

Selon le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, "24 personnes ont été impliquées dans ce tragique accident, dont cinq sont malheureusement décédées et les opérations de médecine légale se poursuivent". Le pronostic vital de six victimes est engagé ce vendredi soir.

"Il y avait dans ce bus 23 enfants et adolescents outre la conductrice âgée de 46 ans. Trois enfants sont sortis de l'hôpital et ont pu rejoindre leur famille. Il n'y a eu aucun blessé dans le train", a-t-il précisé.

Les barrières étaient fermées, selon plusieurs témoignages

"Les barrières étaient fermées au moment où le bus se trouvait sur la voie, en l'état des témoignages recueillis, a expliqué Xavier Tarabeux. Nous ne savons pas pourquoi le bus s'est arrêté sur la voie."

'Les témoignages recueillis ne sont pas encore exhaustifs, a indiqué le procureur de la République, qui a précisé que la conductrice du bus n'a pas encore été interrogée par les enquêteurs et sa première déclaration pas encore corroborée. Son employeur avait indiqué plus tôt dans la journée qu'elle avait "traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, barrières ouvertes et feu clignotant éteint".

Aucune anomalie de vitesse, tests d'alcoolémie négatifs

La scène du drame a été modelisée en 3D. Deux experts de Montpellier et d'Aix-en-Provence ont déjà été désignés.

Les tests de dépistage d'alcoolémie effectués sur le conducteur du train et la conductrice du bus sont négatifs.

Selon les premiers relevés, "le train roulait à une vitesse de 75 km/h sur une portion limitée à 100 km/h". Les relevés de vitesse du bus scolaire ne relèvent non plus aucune anomalie.