Accident de Millas : le procès s’est ouvert à Marseille

L'accident entre un car et un TER au passage à niveau de Millas causait la mort de six collégiens et en blessait 17 le 14 décembre 2017. Presque cinq ans après la catastrophe, le procès de la conductrice du car s’est ouvert devant le tribunal correctionnel de Marseille ce lundi 19 septembre 2022.