Accident de Millas : le rappel des faits

Le 14 décembre 2017, une collision entre un autocar transportant des collégiens et un TER faisait six morts et 17 blessés sur un passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales). Près de cinq ans plus tard, la conductrice du bus comparaît dès lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Ce jeudi 14 décembre 2017 dans l'après-midi, 23 élèves du collège Christian-Bourquin de Millas ont pris place à bord d'un autocar scolaire qui les ramène chez eux, dans les communes voisines de Saint-Féliu-d'Amont et Saint-Féliu-d'Avall, à une quinzaine de kilomètres de Perpignan. Peu après 16h, à un kilomètre environ du collège, le car tourne au lieu-dit Los Palaus sur la route départementale 612, vers le passage à niveau automatique numéro 25.

Le véhicule franchit la voie ferrée à une vitesse de 12 km/h. Quelques secondes plus tard, le train TER 877660, qui assure la liaison Villefranche-de-Conflent - Perpignan, arrive à 75 km/h et percute très violemment le bus scolaire sans dérailler. L'autocar est coupé en deux. "C'est comme s'il y avait eu une bombe au milieu du bus, avec l'avant d'un côté de la voie ferrée, et l'arrière de l'autre côté", raconte Mathieu Ferri, alors journaliste à France Bleu Roussillon et premier reporter sur les lieux du drame.

"Ma première vision, c'est une vision d'horreur. (...) Une scène de guerre." - Robert Olive, maire de Saint-Féliu-d'Amont

Très vite, les secours arrivent en masse : 80 pompiers, 50 gendarmes et cinq hélicoptères sont déployés. Le plan Novi (nombreuses victimes) est déclenché, ainsi que le plan blanc dans les hôpitaux de la région. Un premier bilan fait état de plusieurs adolescents tués. La salle polyvalente de Millas se transforme en quartier général : les maires des communes voisines, dont sont originaires les enfants, essaient d'organiser l'accueil des parents, mais les informations manquent. Le Premier ministre, Édouard Philippe, sur place dans la soirée, fait part de son émotion et dit comprendre que les familles "vivent un moment d'angoisse". L'identité des premières victimes ne sera connue que dans la nuit.

"C'est un souvenir cauchemardesque. (...) On a attendu 1h du matin pour avertir les familles. (...) Elles étaient à l'abandon, c'était intenable." - Roger Garrido, alors premier adjoint au maire de Saint-Féliu-d'Avall

Trois enquêtes sont immédiatement ouvertes : une enquête judiciaire, pour éclaircir les circonstances du drame, une enquête interne à la SNCF, et une enquête technique menée par le BEA-TT (Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre). Un doute subsiste en effet sur la barrière du passage à niveau : était-elle ouverte ou fermée au passage du bus ?

Six jours après l'accident, la conductrice de l'autocar est mise en examen pour blessures et homicides involontaires, alors que les obsèques des victimes s'enchainent dans la région.

Le bilan définitif du drame de Millas s'élève à six morts, tous passagers du bus : Ophélia, 13 ans, Teddy, 11 ans, Diogo, 11 ans, Yonas, 11 ans, Loïc, 11 ans, et Allan, 12 ans. La catastrophe a également fait 17 blessés, dont huit grièvement. C'est le plus grave accident touchant un transport scolaire en France depuis la collision entre un train et un autocar sur un passage à niveau à Allinges (Haute-Savoie) en juin 2008.