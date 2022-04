Accident de Millas : les dates du procès connues. Trois semaines d'audience prévues.

Le procès se tiendra à l'automne prochain presque cinq ans après l'accident qui a impliqué un TER et un car scolaire sur un passage à niveau. Une audience de mise en état avait lieu ce vendredi à Marseille. Le contrôle judiciaire de la conductrice de l'autocar a été allégé.

En décembre 2017, un train express régional percutait un car scolaire au niveau du passage à niveau de Millas. Six collégiens sont morts , dix-sept autres blessés. Presque cinq ans plus tard, cet automne, la conductrice devra répondre d'"homicide et blessures involontaires".

Le procès débutera le 19 septembre 2022

Le procès se déroulera à Marseille devant le tribunal correctionnel. Les audiences vont durer trois semaines à partir du 19 septembre : 130 parties civiles seront représentées. Compte tenu de la distance et de la durée du procès, les familles des victimes pourront aussi suivre les débats en direct depuis une salle à Perpignan comme l'avait annoncé en février le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti. Cela pourrait se dérouler au palais des congrès, le lieu pouvant accueillir 400 personnes. A noter aussi que la SNCF s'est constituée partie civile.

Une nouvelle épreuve pour les familles

Tous ces éléments techniques ont été décidés ce vendredi à Marseille lors d'une audience de mise en état, qui sert à organiser le procès en quelque sorte.

C'est une étape évidemment très attendue par les familles des victimes. Me Vanessa Brandone : "Elles sont bien évidemment soulagées, ça commence à faire long cette procédure d'enquête qui a été compliquée". Et l'avocate d'une partie des familles de victimes d'ajouter :

Malheureusement les magistrats vont être obligés de rentrer dans des détails qui vont être extrêmement douloureux pour les familles mais elles sont préparées. Me Vanessa Brandone, une des avocates de la partie civile

Les proches des victimes seront accompagnés par des psychologues à Marseille et à Perpignan pendant les trois semaines que dureront les débats. La présidente du tribunal a précisé : "Il ne s'agit pas de rajouter à la souffrance mais l'idée du tribunal est bien de prendre soin des parties car rien ne remplace l'oralité des débats. On aura à coeur de faire en sorte qu'il sera répondu à toutes les questions".

Contrôle judiciaire allégé

Moment important aussi, pour la conductrice de car scolaire. Cette femme de 52 ans maintient toujours que les barrières du passage à niveau étaient levées au moment du drame. "Elle attend l'audience pour s'expliquer, elle espère en avoir la force" explique son avocat Me Jean Codognès. Ce dernier a aussi demandé et obtenu lors de l'audience de mise en état un allègement du contrôle judiciaire de sa cliente.

C'est une femme qui a scrupuleusement respecté pendant quatre ans toutes les contraintes qui lui ont été notifiées. Tout le monde en a convenu lors de l'audience. A l'évidence, cette femme ne va pas s'enfuir, au contraire. Elle attend l'audience. Me Jean Codognès

Désormais l'ancienne conductrice n'a plus besoin de se déplacer deux fois par mois pour pointer à la gendarmerie Elle reste suivie pour des soins psychologiques et psychiatrique.