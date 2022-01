Accident de Millas : les familles de victimes pourront suivre le procès à distance

Éric Dupond-Moretti était en visite à Perpignan ce jeudi 27 janvier. Une visite pendant laquelle il a donné de nouveaux détails sur le déroulé du procès de l'accident de Millas. Plus de quatre ans après le drame, la date de l'audience n'a toujours pas été fixée. Mais pour ce procès qui se tiendra à Marseille cette année, les familles de victimes pourront suivre les débats à distance annonce le ministre de la Justice.

Une retransmission audio et une salle dédiée à Perpignan

"Nous avons décidé de mettre en place pour eux un système de web radio", explique-t-il. Un dispositif qui "ne sera pas une obligation, mais les victimes pourront, si elles le souhaitent, suivre le procès de chez elles ou d'une salle dédiée à Perpignan". Une mesure pour éviter aux parties civiles d'endurer les trajets jusqu'à Marseille.

"Nous avons eu cette pensée pour ces gens qui sont dans le chagrin et dans le malheur, et avec beaucoup de compassion, nous avons souhaité que ce procès ne soit pas encore plus douloureux pour eux", ajoute Éric Dupond-Moretti.

Le ministre de la Justice fait par ailleurs le parallèle avec d'autres procès qui ont utilisé ce dispositif. C'est le cas en ce moment pour le procès des attentats du 13-Novembre, ce fut également le cas lors du procès AZF. Enfin une retransmission est aussi prévue pour les audience du procès des attentats de Nice qui débuteront en septembre à Paris.