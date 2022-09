Accident de Millas : ouverture du procès à Marseille

Le 14 décembre 2017, l’accident entre un car et un TER sur un passage à niveau de Millas causait la mort de six collégiens et en blessait 17. Le procès de la conductrice du car s’ouvre ce lundi 19 septembre 2022 à Marseille, il est retransmis en direct à Perpignan.

Presque cinq ans après la catastrophe, le procès de la conductrice du car scolaire s’ouvre le 19 septembre à 10h30 à Marseille. Le 14 décembre 2017, un TER a percuté un car à un passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales). L’accident a entraîné la mort de six collégiens et a fait 17 blessés (dont huit très gravement). La conductrice du car, est jugée pour "homicides et blessures involontaires par imprudence ou inattention".

Le procès s’ouvre à Marseille devant le tribunal correctionnel

Les audiences vont durer trois semaines, du 19 septembre au 7 octobre. Ce procès est classifié "procès hors norme" par le ministère de la Justice par le bilan du drame, touchant notamment des enfants, et par le nombre de victimes et les plus de 123 parties civiles. Le Ministère a débloqué 120.000 euros pour l’organisation logistique du procès.

L’audience se déroulera dans la nouvelle "salle des procès hors norme" de Marseille, d’une capacité de 400 places. Inaugurée en janvier dernier à la caserne du Muy, elle n’a pour l’instant accueilli qu’un seul procès.

Une retransmission au palais des congrès de Perpignan

Le procès sera retransmis en direct à Perpignan dans l’une des salles du palais des Congrès, avec 200 places disponibles, afin de permettre aux victimes et aux parties civiles, ne pouvant pas se déplacer à Marseille, d’y assister. Plusieurs associations de victimes sont constituées parties civiles et notamment celles créées après ce drame comme "À la mémoire de nos anges" et "Millas 14 décembre 2017".

Dispositif d’aide aux victimes et parties civiles

Lors des audiences, des juristes et psychologues de l’association marseillaise d’aide aux victimes d’actes de délinquance (Avad) et de France Victimes 66 assisteront les parties civiles, familles des enfants décédés dans l’accident et collégiens blessés. Il en sera de même dans la salle de retransmission à Perpignan. Deux labradors seront également présents et auront pour mission d’assister les victimes, d’aider à libérer la parole et diminuer le stress.

Une prévenue, la conductrice du car

La conductrice du car scolaire, Nadine Oliviera, âgée de 52 ans, est jugée pour six homicides involontaires et également pour avoir involontairement blessé 17 collégiens, entraînant des interruptions totales de travail de deux à 180 jours.

Les défenseurs de Nadine Oliviera l’ont décrite comme toujours anéantie par le drame. Elle bénéficiera elle aussi de l’assistance d’une psychologue.

Une instruction au tribunal judiciaire de Marseille

L’instruction a été conduite par le tribunal judiciaire de Marseille, qui accueille l'un des deux pôles spécialisés dans les accidents collectifs, créés en France en 2015. Il est reproché à la conductrice de "ne pas avoir prêté attention au caractère fermé du passage à niveau et d’avoir forcé la demi-barrière fermée alors qu’arrivait un train express régional".

Mais la conductrice a toujours maintenu que "les barrières étaient levées et qu’elle n’aurait jamais franchi une barrière baissée", selon les propos de son avocat, Me Jean Codognès.

Le délibéré en décembre

Cette interrogation au sujet des barrières sera l’enjeu principal de ce procès qui prendra fin le 7 octobre. La conductrice du car scolaire risque sept ans de prison et 100.000 euros d'amende. Les juges marseillais devraient rendre leur délibéré avant la fin de l’année, en évitant que ce soit à proximité de la date anniversaire du drame.