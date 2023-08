Accident de minibus dans le Lot-et-Garonne : le conducteur mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Un accident de minibus à Houeillès dans le Lot-et-Garonne vendredi soir a provoqué la mort d'un enfant de 12 ans, originaire de la Somme . Entendu sous le régime de la garde à vue après le drame, le conducteur, 26 ans, a été mis en examen ce dimanche soir, notamment pour "homicide involontaire", indique le parquet d'Agen à franceinfo. Il a aussi été mis en examen pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois" et "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois". Selon le parquet d'Agen, "assisté de son avocat, le mis en cause a exercé son droit au silence devant le magistrat instructeur". Quatre enfants restent toujours hospitalisés en urgence absolue à Toulouse et à Bordeaux.

Le conducteur sous contrôle judiciaire

Le conducteur du minibus a également été placé sous contrôle judiciaire, avec "interdiction de communiquer avec les victimes et leurs proches, de même qu’avec le personnel du centre de vacances". Il est également interdit à ce jeune homme de conduire un véhicule à moteur et d'exercer une activité d’animation ou encadrement avec des enfants.

L'accident s'est produit sur une route départementale du village de Houeillès, dans le sud-ouest du département, vers 18h vendredi. Le minibus transportait des enfants qui séjournaient dans un centre de vacances à Sauméjan, près de Houeillès, et qui revenaient d'une activité aquatique. Il est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée et a violemment percuté un parapet en béton avant de basculer dans un fossé.