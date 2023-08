Accident de minibus dans le Lot-et-Garonne : pas de jeunes picards blessés

Aucun jeune picard n'a été blessé dans l'accident de minibus dans le Lot-et-Garonne. Les victimes se trouvaient dans un second véhicule.

Un grave accident s'est produit ce vendredi après-midi à Houeillès, dans le Lot-et-Garonne. Un minibus, qui transportait des jeunes d'un centre de vacances a percuté un parapet, avant de chuter dans un fossé. L'accident a fait un mort, un enfant de 12 ans . Quatre sont encore gravement blessés, annonce Florent Farge, le secrétaire général de la préfecture du département, lors d'un point presse ce samedi matin.

"Ces jeunes, originaires de l'Oise et de la région parisienne, étaient logés dans un centre à Sauméjan", indiquait l'AFP, reprenant une information de Sud Ouest. Selon nos informations, si des jeunes originaires de l'Oise étaient bien présents lors de l'activité nautique au retour de laquelle l'accident s'est produit, ils se trouvaient dans un second véhicule et ne sont donc pas blessés.