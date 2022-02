Accident de moto à Bourg-de-Péage : la victime seule en cause

L'autopsie pratiquée ce mardi confirme que le Romanais de 19 ans tué dimanche en faisant du rodéo n'a percuté personne. Il a fait une lourde chute et il s'est mortellement blessé à la tête et au poumon.

Les circonstances de la mort d'un Romanais de 19 ans dimanche après-midi à Bourg-de-Péage sont un peu plus claires. Le procureur de la République de Valence a fourni des précisions dans un communiqué publié ce mardi après-midi. Le jeune homme se trouvait avec un groupe pratiquant du motocross sauvage. Lui-même pilotait "une motocross non homologuée, à vive allure et sans casque".

Pas de collision avec une autre moto

Le principal témoin de l'accident a été placé un temps en garde à vue puis remis en liberté. Aucun élément ne permet de le mettre en cause. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y a pas eu de collision, "la victime a perdu seule le contrôle de sa moto et après avoir freiné, a chuté lourdement". L'autopsie réalisée ce mardi confirme que "le décès est lié à ce choc brutal" écrit encore Alex Perrin "constatant des polytraumatismes crâniens et une perforation du poumon" sans identifier d'autres causes. Des expertises des deux motos ont également été demandées.