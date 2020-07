C'est le fait marquant de la nuit à Toulouse. Les pompiers ont été appelés vers 2h du matin ce vendredi pour cet accident mortel. Deux jeunes étaient à moto quand ils ont percuté un platane. Une femme de 21 ans est décédée et un jeune homme de 25 ans a été amené à l'hôpital, gravement blessé.

Accident de moto à Toulouse, une jeune femme de 21 ans décédée et un jeune homme gravement blessé

Un accident mortel est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Toulouse. Les pompiers ont été alertés vers 2h15 pour intervenir sur les allées de Brienne. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont découvert qu'un deux-roues avait percuté un platane.

Sur la moto, ils étaient deux passagers. Une jeune femme de 21 ans qui est morte à la suite du choc et un jeune homme de 25 ans a été amené à l'hôpital dans un état grave. On ignore encore ce qui a pu causer cet accident. Les allées de Brienne ont été temporairement fermées à la circulation pour permettre l'intervention des secours et de la police.