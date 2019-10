Accident de moto à Villiers-le-Bel : "justice pour Ibrahima", réclament des manifestants

Villiers-le-Bel, France

Quelque 300 personnes selon la police, dont plusieurs proches du jeune homme de 23 ans et une poignée d'élus de la commune notamment, se sont réunies en silence dans le quartier de la Cerisaie, là même où le jeune homme est décédé, selon l'AFP. "Nous sommes ici pour dénoncer les violences subies par mon frère, notre frère, un citoyen français (...) tué par la police", a rappelé au micro l'un de ses frères aînés, Diané Bah. "Nous allons marcher et exiger la justice. Nos voix, vos voix, doivent être entendues", a-t-il poursuivi.

"Justice pour Ibrahima"

Le cortège s'est ensuite ébranlé, scandant : "Justice pour Ibrahima", derrière une centaine de motards ouvrant la voie, qui ont bloqué une départementale. Le jeune homme est mort dimanche dernier, dans une ville déjà éprouvée par le décès en 2007 de deux adolescents tués dans la collision entre leur moto et une voiture de police. Leur décès avait donné lieu à l'époque à des émeutes urbaines et de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Selon les premiers témoignages, Ibrahima serait passé à moto au moment où des policiers avaient fait arrêter une voiture à un carrefour, après des "infractions routières".

Une enquête qui traîne ?

Une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte quatre jours après, mais "à notre connaissance, le procureur n'a toujours pas nommé de juge" d'instruction et "on n'a toujours pas eu accès au dossier", a déploré Thierno Bah, un autre des frères aînés d'Ibrahima. "Aujourd'hui, on n'a toujours pas accédé à la vidéo" issue de la caméra de vidéosurveillance installée juste en face du lampadaire heurté par le jeune motard. "On dirait que le procureur joue la montre alors que l'affaire pourrait être bouclée au plus vite. Est-ce qu'il fait de la rétention d'information?", s'est-il interrogé.

Les versions divergent

La famille de la victime avait déposé plainte contre X pour homicide volontaire le lendemain des faits, contestant la version de la police. Selon les premiers éléments transmis par la justice, un des fonctionnaires de police aurait fait signe au motard de ralentir. Dans des circonstances encore floues, la moto et son conducteur ont chuté et ce dernier a percuté le poteau métallique. Le lendemain des faits, un millier de personnes s'étaient déjà rassemblées à Villiers-le-Bel pour réclamer "la vérité" sur les circonstances de ce décès.