Accident de moto à St-Victor-sur-Loire : la police lance un appel à témoins

Un jeune de 18 ans est gravement blessé après avoir perdu le contrôle de sa moto et percuté un poteau électrique, dans la nuit de samedi à dimanche, à Saint-Victor-sur-Loire. La police recherche toute personne ayant assisté à l'accident.

Vers une heure du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune garçon de 18 ans circule à moto sur la route entre Roche-la-Molière et Saint-Victor-sur-Loire. Au niveau du lieu-dit Le Berlant, juste en face du garage Renault, il perd le contrôle et percute de plein fouet un poteau électrique.

Ce jeune homme a passé la journée de dimanche entre la vie et la mort. Il est gravement blessé, et souffre de multiples fractures. La police recherche toute personne ayant assisté à cet accident : contactez le standard du commissariat de Saint-Étienne, au 04 77 43 28 28, et demander le service de la BADR, la brigade des accidents et des délits routiers.