Accident de moto sur le circuit de Nogaro dans le Gers : un blessé grave et deux blessés légers

Trois motos ont chuté vers 16h45 ce samedi sur le circuit Paul Amargnac à Nogaro dans le Gers. Ce weekend, c'est la finale du championnat de France Superbike, le principal championnat de compétition motocycliste.

Un homme de 70 ans est gravement blessé et a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Purpan à Toulouse. Deux autres hommes de 68 et 73 ans sont plus légèrement blessés et ont été évacués dans les Landes.

Le matin, vers 10h, un girondin a également chuté. Il a une commotion cérébrale mais ses jours ne seraient pas en danger.

La compétition se termine dimanche 25 octobre.