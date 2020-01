Accident de motoneige au Québec : deux Vosgiens identifiés parmi les disparus

Parmi les cinq Français disparus au Canada suite à l'accident de motoneige de ce mardi, deux Vosgiens ont été identifiés. Il s'agit de Fabien Claude, père des biathlètes bassurois et de Yann Thiery, chauffeur-routier, originaire de Gerbépal.

Vosges, France

Les recherches s’intensifient ce jeudi soir pour retrouver la trace des cinq Français toujours portés disparus au Canada depuis ce mardi, suite à un accident de motoneige au Québec.

à lire aussi Accident de motoneige au Québec : des touristes vosgiens et alsaciens toujours portés disparus

Les cinq Français sont tous originaires du Grand Est. Parmi eux, il y a deux Vosgiens. D'une part, le Bassurois de 58 ans Gilles Claude, père des biathlètes Émilien, Florent et Fabien. Ce dernier a d'ailleurs dédié ce jeudi sa troisième place au 20 kilomètres en coupe du monde de biathlon en Slovénie. Lui et son frère Florent ont rendu hommage à leur père disparu à la fin de leur course.

D'autre part, le Vosgien Yann Thiery fait également partie des personnes recherchées. Le jeune homme de 24 ans, chauffeur-routier, est originaire de Gerbépal. C'est ce que confirme le maire de la commune ce jeudi soir.

Deux Alsaciens, originaires de Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines dans le Haut-Rhin font également partie des disparus. L'origine du cinquième et dernier Français recherché n'est pas communiquée par la Sûreté du Québec.