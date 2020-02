Accident de péniche à Sablons : l'évacuation va prendre plusieurs jours

Une opération longue et complexe est engagée sur le Rhône à Sablons (Isère), après l'accident mardi matin tôt d'une péniche chargée de chlorure de vinyle à la sortie d'une écluse. Même si tout danger immédiat de pollution est écarté pour les riverains et le fleuve, il a été décidé de vidanger sur place les 2 200 tonnes de gaz encore à bord, avant de déplacer la péniche de 120 mètres de long. Des opérations de vidange qui seront terminées "au mieux en fin de semaine" indique la Préfecture de l'Isère. ce qui s'explique par la "complexité technique de l’incident". Il faut d'abord acheminer une autre péniche dans laquelle transvaser le contenu et, précise la Préfecture, "avant de procéder au dépotage des produits contenus dans les cuves du bateau, il convient de s’assurer de la stabilité et de la flottabilité de ce dernier". D'ici là le périmètre de sécurité de 400 mètres reste en place autour de l'embarcation pour éviter tout sur-accident.

à lire aussi Incident chimique pour une péniche sur le Rhône à Sablons