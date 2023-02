Accident de Pierre Palmade : l'humoriste mis en examen et assigné à résidence avec un bracelet électronique

Au terme de sa garde à vue , Pierre Palmade a été mis en examen ce vendredi pour "homicide et blessures involontaires", une semaine après le grave accident de la route survenu vendredi dernier en Seine-et-Marne qu'il est soupçonné d'avoir provoqué. Il est placé sous contrôle judiciaire et est assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, a appris ce franceinfo de source judiciaire. Il devra également porter un bracelet électronique. Le parquet de Melun, qui avait requis le placement en détention provisoire du comédien, fait appel de cette décision.

L'humoriste de 54 ans avait été déféré devant un juge d'instruction dans la matinée. Lui-même blessé dans l'accident, Pierre Palmade avait été dans un premier temps hospitalisé au Kremlin-Bicêtre avant d'être transféré mercredi au centre hospitalier de Melun pour être entendu en milieu médicalisé, puis à nouveau transféré ce mercredi au tribunal de Melun.

Les autres passagers placés sous le statut de témoin assisté

Dans cette affaire, deux autres gardes personnes avaient été placées en garde à vue : deux hommes suspectés d'être les passagers de la voiture de Pierre Palmade et d'avoir quitté les lieux peu de temps après l'accident. Ils ont également été présentés à un juge, saisi "des faits de non-assistance à personne en danger". Ils ont été placés sous le statut de témoin assisté ce vendredi.

Les deux passagers ont confirmé s'être "enfuis avant l'arrivée des secours". Ils avaient aussi "consommé des produits stupéfiants", précise le procureur.

Pas de souvenirs de l'accident

Lors de ses premières déclarations, Pierre Palmade "a indiqué n'avoir aucun souvenir précis des circonstances de l'accident". Le comédien, testé positif à la cocaïne, a reconnu avoir consommé de la cocaïne et "des drogues de synthèse" avant de prendre le volant. Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le procureur de Melun, le véhicule conduit par Pierre Palmade a percuté vendredi vers 19 heures un véhicule qui venait en face près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, pour une raison indéterminée.

Trois autres blessés grave

À bord de cette Renault Megane, un Seine-et-Marnais de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans. Enceinte de six mois et demi au moment de l'accident, elle a perdu son enfant après un accouchement d'urgence par césarienne. Selon l'avocat de la famille, Me Mourad Battikh, le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation mercredi. La femme, qui attendait son premier enfant, est "dévastée" , a ajouté l'avocat.

L'autopsie du bébé "n'a pas permis d'établir si l'enfant était vivant", a précisé ce vendredi le procureur.

Le parquet de Melun a ouvert une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants.