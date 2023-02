Accident de Pierre Palmade : l'humoriste "se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qu'il a causé"

"Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qu'il a causé".

Quatre jours après l'accident de voiture de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne impliquant Pierre Palmade, des propos rapporté par la soeur de l'humoriste nous parviennent pour la première fois. Selon elle, le comédien a "honte" et "assumera toutes les conséquences de ses actes", écrit-elle dans un communiqué transmis à l'AFP ce mardi.

ⓘ Publicité

Pierre Palmade, toujours hospitalisé mais dont les jours ne sont plus en danger, est soupçonné d'avoir provoqué un accident de la route vendredi soir sous l'empire de la cocaïne, faisant trois autres blessés grave, dont un enfant de six ans et une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé . Le pronostic vital de ces deux victimes était toujours engagé lundi soir.

"Il leur demande pardon du plus profond de son âme"

"Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte", a déclaré Hélène Palmade, qui a pu le voir à l'hôpital. "Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait", a-t-elle ajouté.

"L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour qu'ils s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment", écrit aussi sa soeur. "Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme", a-t-elle conclu.