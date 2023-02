Accident de Pierre Palmade : "La famille est insensible aux excuses" du comédien déclare l'avocat des victimes

La famille des victimes de l'accident de la route survenu vendredi soir en Seine-et-Marne, que Pierre Palmade est soupçonné d'avoir provoqué , a pris la parole par la voix de leur avocat. Mourad Battikh, également avocat de la famille de Sihem, jeune femme victime d'un meurtre dans le Gard . Il a donné des nouvelles de ses clients, notamment du conducteur de 38 ans et du petit garçon de six ans toujours en réanimation, et précisé les attentes de la famille après le drame. Elle espère que "la notoriété" de l'humoriste n'influera pas sur l'enquête.

La jeune femme est "dévastée"

Lors de la conférence de presse, Me Battikh a expliqué les minutes d'horreur qu'a vécues la passagère avant, une mère de famille de 27 ans, au moment du drame. "Elle se souvient du coup de volant donné par le conducteur pour éviter le véhicule qui leur fonçait dedans a précisé l'avocat et elle se souvient être sortie de la voiture, avoir tenté de sauver le passager arrière (le petit garçon de six ans, ndlr) s'être effondrée en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre et d'avoir hurlé mon bébé, mon bébé". La jeune femme, enceinte de sept mois, a perdu son enfant dans l'accident

Selon l'avocat, l'enfant "était son premier enfant, ça allait être une fille". La jeune femme est "dévastée, parfaitement effondrée" a ajouté Mourad Battikh qui précise que cette famille "vivait dans un cocon d'amour, avec un mari, une femme et cet enfant à naître sur lequel ils avaient projeté énormément d'amour. Le fruit de cet amour a disparu aujourd'hui."

"Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme" a expliqué la sœur du comédien qui a repris conscience ce mardi . Des excuses qui n'intéressent pas la famille selon l'avocat des victimes. "La famille est insensible aux excuses" a-t-il déclaré, les dommages collatéraux sont sans fin". "M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse" a ajouté Me. Battikh. Le comédien était positif à la cocaïne lors de l'accident.

Le père et son fils toujours en réanimation

Selon l'avocat de la famille, "le père et l'enfant sont toujours en service de réanimation" quatre jours après le dramatique accident. Le petit garçon de six ans, fils du conducteur, est très gravement blessé : il *"aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré"*a précisé Mourad Battikh. Le conducteur est âgé de 38 ans et est père de trois enfants, un enfant de huit, de six ans et d'un bébé de sept mois. "C'est un homme courageux qui travaille dans le désamiantage" a tenu à dire l'avocat Il a subi entre cinq et sept opérations pendant ces dernières 72h".