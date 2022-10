Accident de poneys à Saint-M'Hervé : une "faute d'imprudence", selon le Parquet de Rennes

Le 19 juillet 2022, 17 enfants étaient blessés dans une bousculade de poneys, dans la ferme équestre de Saint-M'Hervé, près de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Six d'entre eux ont eu une incapacité totale de travail d'une semaine à un mois et demi. Le Parquet de Rennes avait ouvert une enquête. Il livre aujourd'hui les premiers résultats de son enquête.

Poursuivi pour "blessures involontaires"

Le Procureur de la République de Rennes juge que le centre équestre a commis une "faute d'imprudence". L'accident s'est produit sur le chemin qui mène au pré : les enfants et leurs accompagnatrices y ramenaient les poneys pour la nuit. Or, ce chemin était clôturé, long de 200 mètres et étroit de 4 mètres environ, ce qui ne permettait pas d'évacuer rapidement, en cas d'incident, juge-t-il.

En revanche, l'enquête n'a identifié aucun problème dans l'encadrement des enfants. L'une des deux accompagnatrices était en stage. Mais toutes les deux avaient bien les formations et diplômes requis.

Le Domaine de la Haute Hairie est donc poursuivi pour "blessures involontaires". Le ou les gérants devront comparaître devant le tribunal de police de Rennes, le 6 mars prochain. Seules des peines contraventionnelles pourront être prononcées, c'est-à-dire par exemple une amende ou des stages de sensibilisation.