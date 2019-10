"La catastrophe de Puisseguin comme l'accident de Beaune pourraient se reproduire"

Puisseguin, France

C'était le 23 octobre 2015, la tragédie de Puisseguin. Une collision entre un camion et un autocar faisait 43 morts, en grande majorité des membres du club du troisième âge de Petit-Palais en route pour une excursion dans le Béarn. Quatre ans plus tard, l'enquête n'est pas bouclée.

Nous n'avons "aucune certitude à ce jour" sur la tenue d'un procès, explique maître Marie Mescam, l'avocate du collectif des familles de victimes de Puisseguin. "On sait que le choc entre le camion et le car n'a pas tué. C'est le feu qui est responsable" de la catastrophe. "Ce qui est en cause, c'est à la fois, la matière qui compose le revêtement des fauteuils du car; c'est le gaz de la climatisation; c'est l'absence d'informations sur le mode d'évacuation du bus... Mais tout cela, c'est dans la norme ! Voilà ce que l'on nous répond. Le bus était en règle même s'il n'était pas au niveau des normes imposées dans un métro, un avion ou un bateau. Aujourd'hui en France, les deux accidents les plus meurtriers de France, c'est Beaune en 1982 et Puisseguin en 2015 et ce sont deux accidents de bus. Et les deux tragédies pourraient donc se reproduire".

Une réflexion est en cours devant la commission européenne depuis Puisseguin, pour obliger à terme les constructeurs et les transporteurs à renforcer les mesures de sécurité sur les cars.