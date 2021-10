Dans une ordonnance du 14 octobre le juge d'instruction en charge de l'enquête a rejeté les demandes d'actes supplémentaires du parquet de Libourne. Il prononce un non-lieu et ferme le dossier. Les avocats des victimes vont faire appel. Ce samedi après-midi les proches commémoreront la tragédie.

Accident de car de Puisseguin : six ans après le drame le juge d'instruction prononce le non-lieu

Il n'y a aura sans doute jamais de procès "Puisseguin". Il y a six ans, le 23 octobre 2015, 43 personnes perdaient la vie dans cette terrible collision entre un camion et un car à Puisseguin dans le Libournais. Les avocats des victimes ont fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction mais le dossier semble bien se refermer définitivement. Au mois de janvier le parquet de Libourne avait demandé des réquisitions supplétives d'auditions et de mises en examen mais ces demandes sont donc rejetées.

Dans son ordonnance du 14 octobre le juge d'instruction prononce un non-lieu et referme le dossier. Selon lui seul le conducteur du camion, décédé dans l'accident du 23 octobre 2015, pouvait être mis en cause. Pour les avocats des victimes la justice aurait du se pencher sur les défectuosités du semi-remorque ainsi que sur le réservoir additionnel du car anormalement positionné.

La principale cause de l'accident c'est bien la vitesse excessive du conducteur du camion qui a perdu le contrôle de son véhicule mais il y a d'autres fautes : la défectuosité du semi-remorques et ce fameux réservoir additionnel surdimensionné

- Antoine Chambolle, avocat des victimes

Samedi après-midi à 17H00 les proches des victimes iront se recueillir sur la stèle de l'accident. Ils seront accompagnés par François Hollande, président de la République à l'époque du drame.

Michel Vigier, président du collectif des victimes de Puisseguin n'est pas surpris par la décision du non-lieu mais il regrette que la tragédie n'est pas servie au moins à faire évoluer les normes de sécurité à bord des cars.