Accident de Puisseguin : deux ans après, l'enquête avance lentement mais sûrement

Le 23 octobre 2015, l'accident entre un camion et un car transportant des retraités faisait 43 morts à Puisseguin, dans le Libournais. Depuis, un juge d'instruction du tribunal de Libourne a été nommé, et tente de faire la lumière sur les circonstances du drame.

L'enquête devrait prendre un tournant décisif d'ici à la fin de l'année 2017. Trois experts indépendants devraient rendre leurs conclusions sur trois aspects du drame : la voirie, la collision en elle-même et l'incendie. Trois précédents rapports, sur les mêmes thèmes, avaient déjà été établis dans les premiers mois suivant l'accident. Mais ils n'avaient convaincu ni les avocats des parties civiles, ni le juge, ni même le procureur. A l'époque, l'état de la route, ou encore l'embrasement des gaz de climatisation avaient été identifiés comme causes potentielles de l'accident et de l'embrasement rapide des véhicules. Les experts avaient donc été sommés de revoir leur copie.

Entre temps, au mois de juillet 2017, un autre rapport était publié : celui du Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

Il pointe une série de dysfonctionnements (réservoir additionnel de gazole à l'arrière de la cabine du camion, vitesse du camion, ABS du côté droit de la remorque défectueux, faiblesse des normes antifeu dans les autocars), que les avocats des parties civiles pourraient exploiter. Car, les futurs rapports des experts devraient être encore plus précis, puisqu'ils ont, contrairement au BEA-TT, accès à l'ensemble du dossier.

Vers des poursuites des responsables ?

A la suite de la publication de ces rapports, le juge d'instruction pourrait décider de poursuivre des éventuels responsables. Le conducteur du camion étant mort dans l'accident, la justice pourrait se retourner vers les transporteurs. C'était par exemple le cas de l'accident de car de Beaune en 1982, qui avait fait 53 morts. Le système de freinage du bus était défectueux, le transporteur avait été condamné à 18 mois de prison.

Sur place, le virage dans lequel s'est produit l'accident, devrait être mieux signalé par des panneaux. Et la vitesse devrait y être prochainement limitée à 50 km/h, contre 90 actuellement.