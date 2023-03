Accident de Puisseguin : l'instruction rouverte, nouvel espoir de procès pour les parties civiles

C'est l'espoir d'un procès qui renaît pour Maître Marie Mescam ce jeudi matin. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a jugé que l'instruction devait être relancée, a annoncé l'avocate des parties civiles, soulagée ce jeudi. En novembre 2022, alors qu'une ordonnance de non-lieu avait été prononcée un an plus tôt , le parquet général a requis la réouverture de l'instruction sur cet accident. Le choc entre un camion et un car de retraités avait fait 43 morts en octobre 2015. Le drame de Puisseguin reste à ce jour le plus grave accident de la route en France depuis 1982.

La justice avait estimé jusqu'ici que si des fautes avaient été commises, elles n'avaient pas de lien de causalité direct avec l'accident dont l'origine était avant tout l'excès de vitesse du conducteur du camion, décédé. Avec la réouverture de l'instruction, les parties civiles espèrent, entre autres, une éventuelle mise en cause du constructeur Mercedes dont l’embrasement du car a surpris. "Ces gens sont morts dans les normes", avait dénoncé Maître Marie Mescam lors de l'audience en novembre.