Accident de Puisseguin : le chauffeur du car dénonce "la bureaucratie", 7 ans après le drame

"Quand je vois de quelle manière je suis traité depuis sept ans malgré le caractère exceptionnel de ce que j’ai vécu, je me dis que ça doit être encore plus difficile pour les autres de se faire entendre", regrette David Daubigeon. Il prend la parole, ce mardi 28 février dans le journal "Sud-Ouest" (dans l'édition imprimée du jour), 7 ans après le drame de Puisséguin, en Gironde, l'accident de la route avait tué 43 personnes.

ⓘ Publicité

Une vie professionnelle bouleversée

"Aujourd’hui, je parle pour dénoncer la bureaucratie et la façon dont on considère les victimes, affirme celui qui conduisait le car, ce 23 octobre 2015. Il avait, ce jour-là, sauvé sept personnes. Le Président François Hollande avait salué son courage et avait promis "la vérité" aux familles des victimes. Pourtant, depuis, l'État est silencieux selon David Daubigeon, qui voit cela comme du mépris.

Depuis le drame, sa vie professionnelle est bouleversée. "Je me suis retrouvé seul dans le désert, sans que personne ne m’accompagne pour les démarches à effectuer ou sans une éventuelle prise en charge psychologique", raconte-t-il dans le journal. Il a essayé de reprendre un travail, même de redevenir chauffeur, sans succès à cause du traumatisme.

Un combat contre l'assurance

"Ils jouent sur l’épuisement moral, financier. Ils espéraient que je lâche l’affaire", poursuit-il dans "Sud-Ouest", en pointant du doigt Axa, qui a d'abord minimisé le montant de son indemnité selon l'avocat de l'ex-chauffeur. Puis, en décembre 2022, l'assurance a été condamnée à lui verser 900 000 euros : une victoire, reconnaît-il, mais il retient surtout son "parcours du combattant administratif et judiciaire".

Il a sollicité des élus et espère toujours un entretien avec le Président de la République pour dénoncer cette "machine à broyer administrative". Il aimerait notamment que le syndrome post-traumatique soit davantage pris en considération, notamment par la CPAM.

Les victimes de l'accident attendent toujours de savoir si un procès aura lieu. La décision est attendue en fin de semaine .