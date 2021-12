Accident de Saint-Médard-sur-Ille : la Cour de cassation confirme la responsabilité de la SNCF

La Cour de cassation confirme la responsabilité de la SNCF dans la collision d'un TER et d'un camion le 12 octobre 2011 à un passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille en Ille-et-Vilaine. L'accident avait fait trois morts et 61 blessés.

La collision entre un camion et un TER a fait 3 morts et une soixantaine de blessés le 12 octobre 2011

La décision de la Cour de cassation est tombée ce mardi 7 décembre 2021. 10 ans après le dramatique accident à un passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille, la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Rennes et donc la responsabilité de la SNCF.

Le 12 octobre 2011, trois personnes sont décédées dans une collision entre un camion et un train Rennes-Saint-Malo au niveau du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille. Il y a eu une soixantaine de blessés alors qu'il y avait déjà eu trois accidents depuis 2006 à ce même passage à niveau. Le chauffeur du poids lourd et la SNCF avaient été condamnés en première instance et en appel mais la SNCF, condamnée à verser 300.000 euros aux parties civiles, s'était pourvue en cassation.

Un immense soulagement

" C'est un immense soulagement parce que la justice a fait un travail énorme. Jusqu'au bout les arguments mis en avant par la SNCF pour essayer de se dédouaner de ses responsabilités n'ont pas été entendus parce qu'ils étaient inaudibles. Il n'y avait pas de matière à ce que la responsabilité de la SNCF ne soit pas engagée compte tenu de l'historique des accidents et des recommandations qui avaient été faites d'améliorer la sécurité de ce passage à niveau " réagit Lionel Labourdette, le président de l'association Solidarité Saint-Médard PN11.

Se tourner vers l'avenir

Pour les victimes, c'est la fin d'un combat vieux de 10 ans. " Depuis qu'on a eu cette décision, j'ai des retours des victimes qui sont soulagées et qui me disent qu'enfin elles vont pouvoir tourner la page. C'est très long et très dur " explique Lionel Labourdette qui espère que cette décision aura des conséquences. " Il faut aussi se tourner vers l'avenir. Il faut que cette décision soit suivie d'actions concrètes pour que la négligence, le déni de sécurité ne soit plus la culture de la SNCF comme ce fut le cas par le passé ".