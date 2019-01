Accident de Sampzon : le conducteur en détention provisoire

Sampzon, France

Maxime 25 ans soutenu par les gendarmes s'avance dans le box des prévenus. Tête baissée. Il reste assis : impossible de se lever avec ses deux chevilles brisées lors de l'accident. Face à lui, les trois filles du couple Roume, Jean-Louis et sa femme tués dans cet accident. Les filles et les petits enfants effondrés.

Demande de renvoi

Le jeune conducteur est jugé selon la procédure de comparution immédiate. Une procédure qui nécessite le consentement du prévenu. Maxime en a discuté avec son avocate. Il préfère être jugé plus tard pour pouvoir préparer sa défense. Son avocate a à peine eu le temps de consulter le dossier.

Détention provisoire

Le tribunal doit maintenant dire si Maxime est placé sous contrôle judiciaire ou s'il est incarcéré avant son jugement le 28 février prochain. Le président essaie de mieux cerner le personnage. A 25 ans, Maxime est toxicomane. Depuis quatre ans il prend de la méthadone, un traitement de substitution à l'héroïne. Il prend aussi régulièrement de la cocaïne et il a développé également une addiction à l'alcool. La justice retiendra que lors de l'accident il avait 2 grammes 09 d'alcool par litre de sang et qu'il était positif à la cocaïne. Son permis lui avait été retiré en juin dernier par la préfecture, puis une sanction de pénale lui avait été infligée en novembre dernier : six mois de suspension de permis et quatre mois de prison avec sursis. Le tout pour une conduite en état d'ébriété.

Je suis désolé dit Maxime à la famille des victimes.

Impossible à entendre pour cette famille dans la douleur. Non crie un des petits fils dans un sanglot.

L'incarcération n'arrangera rien dit l'avocate de Maxime.

L'avocate de Maxime essaie d'intervenir pour expliquer la situation de son client. Comment pouvez-vous dire qu'il ne se représentera peut-être pas à un son procès dit-elle en regardant le procureur de la République? Il ne peut même pas se lever. Le tribunal correctionnel décide finalement de placer Maxime en détention provisoire. C'est ce que voulait la famille des victimes.