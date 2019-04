Accident de saut à l'élastique à Audincthun : condamnations à deux ans de prison avec sursis

Saint-Omer, France

L'accident a eu lieu le 28 juin 2015, au domaine de la Carrière, à Audincthun, près de Saint-Omer. Ce jour-là, Céline et son compagnon Guillaume sautent à l'élastique depuis une grue. Elle est tuée sur le coup, lui est grièvement blessé, et se suicide deux ans plus tard.

Le 5 mars 2019, le procès de l'équipier qui a harnaché le couple, et du directeur de saut s'est tenu, devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer, ils comparaissaient pour homicide et blessures involontaires. Tous deux ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis, et à une interdiction d'exercer une activité liée au saut à l'élastique. L'enquête avait montré qu'un mousqueton de sécurité n'était pas fermé.

Les familles ne voulaient pas voir partir les prévenus derrière les barreaux

"C'est un jugement qui répond aux attentes des familles des victimes", réagit Benoît Cousin, l'avocat de la famille de Céline, "elles n'étaient absolument pas dans un esprit de vengeance, et ne voulaient pas voir partir des prévenus derrière les barreaux. Leur attente principale était qu'aucune des personnes mises en causes ne puisse à nouveau exercer une profession liée à cette activité sportive".