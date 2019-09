Accident de scooter à Besançon : il n'y aurait pas eu de choc avec la voiture de police

Besançon, France

Ce dimanche après-midi, dans le quartier de Planoise à Besançon, deux jeunes roulent à bord d'un scooter. Ils ne portent pas de casques, la plaque d'immatriculation est scotchée. Un équipage de la BAC patrouille dans le même secteur, au même moment. Dans leur rétroviseur, les policiers remarquent la vitesse du scooter et décident de contrôler le conducteur et son passager.

Très vite, ils constatent que des piétons sont en train de traverser et risquent d'être percutés par le scooter. La patrouille fait signe au scooter de ralentir. L'accident avec les piétons est évité. C'est alors que pour des raisons inconnues, le scooter, qui a emprunté une portion de route réservée aux cyclistes et aux piétons, chute. Les policiers préviennent les secours.

Le conducteur gravement blessé

A l'arrivée des secours, le jeune de 16 ans en arrêt cardio-respiratoire est réanimé sur place, avant d'être transporté au CHU de Besançon. Ce lundi, son pronostic vital est toujours engagé, il est dans le coma. Son passager a été plus légèrement blessé et a pu témoigner. Il ne se souvient pas des faits, évoquant un "trou noir".

Pour le Parquet, le contrôle de police est justifié : les deux jeunes ne portaient pas de casque, ni de gants. Le conducteur était sous contrôle judiciaire, et avait interdiction de paraître dans la rue de Savoie et la rue de Piémont, là où il roulait. Il était connu des services de justice pour une affaire de trafic de stupéfiants.

A priori, pas de choc entre la police et le scooter

Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y aurait pas eu de choc entre la voiture de police et le scooter : deux témoins, un cycliste et un habitant de l'immeuble ont été interrogés par les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon. Ils parlent d'un scooter qui aurait chuté tout seul, peut-être à cause de la vitesse. Il n'y a pas non plus de traces de choc relevées sur le véhicule de police. Deux témoins doivent être entendus ce mardi matin.

Le Parquet a lancé un appel à témoins et invite les personnes ayant des informations à se présenter au commissariat de Besançon.