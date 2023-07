Accident de Seyssinet-Pariset : sans permis, avec des pneus lisses et sous stupéfiant

Alors qu'on a appris ce jeudi matin du parquet de Grenoble le décès d'un des adolescents victime de l'accident du 17 juillet à Seyssinet-Pariset , dans la banlieue de Grenoble, le procureur de la République Éric Vaillant, annonce dans la foulée que le conducteur de 19 ans va être présenté pour une probable mise en examen.

Trois circonstances aggravantes pour le parquet

Le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour "homicide involontaire et blessures involontaires", aggravé par trois circonstances : "pneus lisses sur le véhicule, défaut de permis de conduire" et "conduite sous l'emprise de stupéfiant". Éric Vaillant précise qu'il requiert "le placement en détention provisoires du mis en cause".