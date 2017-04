Accident de spéléologie : le profil "particulier" de l'organisateur de la sortie

Un homme de 36 ans est décédé samedi soir sous la dent de Crolles lors d'un accident de spéléologie. L'homme qui menait la sortie est connu des services de secours, et il n'était pas très expérimenté. Sa mise en cause dans l'affaire est une possibilité.

Ils étaient cinq au départ, cinq à s'être rencontrés sur le site internet "On va sortir". Cinq spéléologues inexpérimentés, en tout cas pas de niveau fédéral ni professionnel. Voilà ce qui est ressorti des auditions menées par la CRS Alpes, en charge de l'enquête sur l'accident tragique qui a coûté la vie à un homme de 36 ans samedi soir, sur le chemin menant à la grotte Chevalier.

Il avait déjà organisé deux expéditions à l'origine d'opérations de secours

Un homme est pour l'instant désigné comme "l'organisateur" de cette expédition. Il l'a proposée sur le site internet, et il menait l'exploration selon les témoignages. Mais lui non plus n'est pas professionnel, et ne fait pas partie d'un club ou d'une association de spéléologie. Il n'avait pas forcément le "bagage" technique pour guider en toute sûreté ses quatre compagnons.

Par le passé, il avait mener deux expéditions lors desquelles il avait du faire appel aux secours, toujours dans le secteur de la dent de Crolles. Un endroit plein de pièges, avec plusieurs kilomètres de galeries, qui nécessite une certaine expérience selon les enquêteurs.

La responsabilité pénale en question

Car la victime a fait plusieurs fautes techniques avant de commettre une erreur plus grave, qui a provoqué sa chute et lui a coûté la vie. "Si la sortie avait mieux préparée, les participants mieux encadrés, on peut penser que l'accident aurait pu être évité", expliquent les enquêteurs. Et même si l'accident qui a entraîné la chute est dû à une faute "individuelle", il n'est pas impossible que l'organisateur ait une responsabilité pénale.

En clair, si l'homme est reconnu responsable d'imprudence, ou d'un manquement à une règle de sécurité, il pourrait, en tant que "leader" de l'expédition, être considéré comme responsable de l'accident. Après réception des éléments de l'enquête recueillis par les CRS, c'est au parquet d'en décider.