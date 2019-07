Accident mortel de spéléologie : les opérations reprennent à Malaussène

Les spéléologues les plus chevronnés sont présents pour participer à cette opération qui s'annonce longue et périlleuse

Malaussène, France

Les spéléologues français les plus expérimentés et les plus chevronnés sont arrivés à Malaussène ce samedi pour prêter main forte aux secours. Appelés en renfort dès vendredi soir et l'annonce de la mort d'un homme dans une grotte de la Mescla, dans un secteur très difficile d'accès, les bénévoles de la Fédération française de spéléologie se sont organisés pour arriver au plus vite sur place.

Une opération longue et périlleuse

Les opérations de secours, qui ont repris à 15h ce samedi pour aller chercher le corps, pourraient durer huit heures selon les estimations. Une équipe terrestre restera en surface pour guider une seconde équipe qui va plonger sous terre.

Les bénévoles de la Fédération française de spéléologie et les gendarmes de Puget-Théniers collaborent pour cette opération à Malaussène.

Vendredi, trois hommes sont partis dans cette zone réservée aux spéléologues les plus chevronnés. Dans l'après-midi, un des trois a été victime d'un incident qui reste indéterminé pour le moment. Ses deux compagnons ont tenté de le secourir mais se sont résolus finalement à sortir pour prévenir les secours vers 17h30. Le décès du premier spéléologue a été confirmé par le parquet de Nice vers 20h30. L'enquête est menée par la brigade fluviale et la brigade de gendarmerie de Puget-Théniers.