Accident de TER à Jarville : un jeu serait à l'origine de la mort de la jeune fille de 12 ans

Jarville-la-Malgrange, France

De nouveaux éléments se font jour dans l'enquête sur la mort de Cilia, 12 ans, percutée par un train express régional dimanche 3 mars à Jarville-La-Malgrange, dans le Grand Nancy. Les enquêteurs ont pu entendre l'amie qui accompagnait la jeune fille et selon son témoignage, Cilia lui aurait proposé "un jeu consistant à se mettre en équilibre sur les rails", indique le procureur de la République de Nancy, François Pérain.

Toutes deux auraient escaladé un mur d'enceinte pour accéder aux voies. Lisia indique avoir vu le train arriver et prévenu Cilia qui s'est alors mise à courir "en lançant en l'air son téléphone et ses bonbons". Après le passage du train et ne voyant pas sa copine, Lisia a pensé qu'elle avait réussi à prendre la fuite. Ce n'est que plus tard qu'elle a appris le décès de Cilia.

"Rumeur calomnieuse"

Selon François Pérain, les investigations attestent que la victime allait régulièrement sur les rails et permettent de conclure que Lisia n'est en rien responsable de l'accident de son amie. Elle n'a pas poussé Cilia sur les rails, contrairement à ce que laissait entendre une "rumeur calomnieuse" diffusée sur les réseaux sociaux. L'auteur de cette dénonciation, un enfant de 11 ans, voisin de Cilia, a reconnu avoir menti. Il devra suivre un stage de formation civique.