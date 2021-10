Accident de TER près de Saint-Jean-de-Luz : les trois victimes officiellement identifiées

Les trois migrants morts après avoir été percutés par un TER mardi 12 octobre à Ciboure près de la gare de Saint-Jean-de-Luz ont été officiellement identifiés, indique ce mercredi le parquet de Bayonne. Les services du procureur, en lien avec le Consulat algérien, ont permis de confirmer que les trois hommes sont de nationalité algérienne, et âgés de 21, 23 et 30 ans. Les permis d'inhumer ont été délivrés, précise le parquet, sans pouvoir communiquer la date exacte du rapatriement des corps en Algérie.

Cinq personnes au total se trouvaient sur les lieux de l'accident, dont un homme blessé puis hospitalisé, et un cinquième migrant interpellé quelques jours plus tard lors d'un contrôle de police. Par ailleurs, l'enquête, ouverte pour recherche des cause de la mort, est bientôt close, précise le parquet.