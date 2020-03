Accident de TGV près de Strasbourg : "J'ai entendu un choc très fort, tout a valsé"

Geneviève, une habitante d'Oberhausbergen, près de Strasbourg, fait partie des 348 passagers à bord du TGV accidenté ce jeudi matin (5 mars). Depuis le train, elle a appelé France Bleu Alsace pour raconter ce qu'elle a vécu. L'accident a fait 20 blessés parmi les voyageurs, qui souffrent de contusions. Le conducteur du train a été grièvement touché.

"J'étais dans le train avec une collègue à côté de moi, en train de travailler, quand tout a coup, un choc très fort est arrivé", raconte Geneviève, "Les vitres n'ont pas explosé... Elles sont toutes couvertes d'impacts." "Tout a valsé" explique encore la voyageuse, "l'ordinateur, le téléphone... On ne savait pas ce qu'il se passait, on se demandait quand le train allait s'arrêter". Une "glissade" qui semble interminable,c'est aussi ce que relatent d'autres témoins, soulagés que le bilan ne soit pas plus lourd.

Le train ne s'est pas couché, mais la motrice et les quatre premières voitures sont sorties des rails, et sont inclinées. Des agents SNCF sont passés dans les rames en annonçant qu'il y avait eu "l'affaissement d'un talus dans lequel le train a tapé". Les causes de l'accident ne sont toutefois pas établies et font l'objet d'une enquête.

Vers midi, tous les passagers étaient sortis du train et devaient rapatriés à Strasbourg dans des bus spécialement affrétés.