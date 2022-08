Accident de Torigny-Les-Villes : l'enfant de huit ans a succombé à ses blessures

Au sud de Saint-Lô, le bilan de la très violente collision entre une voiture et une moto de type side-car samedi en fin d'après-midi à Torigny-Les-Villes s'est alourdi. Le petit garçon de huit ans, passager de la moto, a succombé à ses blessures. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, il avait été héliporté en état d'urgence absolue au CHU de Caen.

L'accident a eu lieu samedi vers 17h30 près du rond-point d'accès à l'autoroute A84. Sur la moto, un homme de 40 ans et deux enfants de huit et dix ans. Dans la voiture, une mère de famille et trois enfants. A leur arrivée sur place, les secours ont pris en charge trois blessés en urgence absolue (présents sur la moto), et deux autres en urgence dite relative (présents dans la voiture). Le motard a été héliporté inconscient au CHU de Rennes. Deux enfants, présents dans le side-car, ont été transportés par l'hélicoptère Dragon 50 au CHU de Caen. Quant à la conductrice et un de ses passagers, ils ont été évacués à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident mortel.